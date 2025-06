Interventi sul territorio marchigiano – operaio incastrato tra il cassone di un camion e l’autovettura

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

SFORZACOSTA (MC) – SOCCORSO A PERSONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 16.30 circa in via Giovanni XXIII a Sforzacosta per prestare soccorso a un operaio rimasto incastrato tra il cassone di un camion e l’autovettura che stava caricando. L’uomo è stato liberato dalla squadra VVF di Macerata e affidato alle cure del personale sanitario del 118. In seguito, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona.

Dal Comando di Macerata

ROSORA (AN) – SALVATAGGIO ANIMALE Alle ore 20:30 circa, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Fiume per il salvataggio di un capriolo caduto in un canale di irrigazione.

La squadra del distaccamento di Jesi ha recuperato l’animale e, dopo aver verificato che non presentasse ferite, ma era soltanto affaticato, lo ha liberato in un boschetto poco distante.

Dal Comando di Ancona