Spread the love

Un episodio drammatico ha scosso la tranquillità della A11 Firenze Pisa giovedì 26 giugno, quando un incendio ha coinvolto una bisarca carica di automobili. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 12:30 al chilometro 48, costringendo le autorità a chiudere temporaneamente il tratto autostradale tra Chiesina Uzzanese (PT) e Altopascio (LU) in direzione Pisa.

Il pronto intervento dei vigili del fuoco, supportati da personale sanitario, squadre meccaniche e agenti della polizia stradale, ha permesso di contenere i danni e gestire l’emergenza in modo efficace. Sul posto erano presenti anche i tecnici di Autostrade per l’Italia della Direzione 4° Tronco di Firenze, che hanno collaborato per ripristinare la sicurezza del tratto interessato.

Nonostante l’intensità dell’incendio, fortunatamente non si sono registrati feriti. Tuttavia, l’episodio ha causato gravi disagi alla circolazione, con lunghe code e rallentamenti significativi. Grazie all’efficienza delle operazioni, la tratta autostradale è stata riaperta poco prima delle 13:30, riportando gradualmente la situazione alla normalità.

https://www.autoblog.it/post/la-bisarca-carica-di-auto-prende-fuoco-in-autostrada-spavento-in-toscana