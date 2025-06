Spaventoso incendio, un fienile avvolto dalle fiamme. I vigili del fuoco accorrono da tutta la valle

Spread the love

TESERO. Un fienile è stato avvolto e distrutto dalle fiamme. Grande mobilitazione dei vigili del fuoco per cercare di contenere un incendio di grandi dimensioni.

L’allerta è scattata intorno alle 14 di oggi, mercoledì 25 giugno, in località Masi di Piera sul territorio di Tesero. Un denso fumo nero si è levato dalla struttura, una colonna visibile da distante. Poi è divampato un violentissimo incendio che si è propagato lungo la struttura in legno.

Immediato l’allarme e sul posto si sono portate le squadre dei vigili del fuoco da praticamente tutta la valle di Fiemme, coordinati dal corpo di Tesero. Presenti anche i permanenti di Trento.

Gli operatori hanno fin da subito avviato le operazioni di spegnimento ma, nonostante il veloce arrivo, il fienile è andato praticamente distrutto dalla furia delle fiamme.

Spento l’incendio e messa in sicurezza la zona, i pompieri portano avanti le attività di bonifica e quelle tecniche per stabilire le cause del grosso incendio.

