VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA

I vigili del fuoco del Comando Provinciale della Spezia sono intervenuti, poco dopo la mezzanotte, in località Marinella di Sarzana per l’incendio di una struttura in stato di abbandono che, un tempo, ospitava il presidio estivo della Pubblica Assistenza.

Nel giro di pochi minuti, dal Distaccamento di Sarzana, sono arrivati sul posto cinque operatori con un’autopompa e un fuoristrada attrezzato, mentre dalla Centrale di Via Antoniana partiva un’autobotte con ulteriori due operatori.

Il rogo è stato subito domato, verificando che non ci fossero persone coinvolte e il lavoro è proseguito con le operazioni di smassamento e bonifica.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato.