La Statua del Bacio finalmente nel porticciolo di Santa Marinella

Spread the love

GIORGIO G. BOTTARI

SANTA MARINELLA, la Statua del Bacio (realizzata riprendendo il soggetto di una famosissima fotografia denominata “Unconditional Surrender”, in cui un marinaio americano bacia una infermiera, scattata a New York nel 1945 alla fine della seconda guerra mondiale) è stata installata come previsto il 26 giugno nel porticciolo di Santa Marinella. Si calcola che l’opera, nel periodo in cui era collocata sul lungomare di Civitavecchia, sia stata oggetto di oltre sei milioni di foto scattate dai crocieristi e dai turisti, come ricordo della loro visita.

Ha voluto essere presente all’operazione anche il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei, fino al giorno precedente impegnato negli ultimi accordi con la società Porto Romano, concessionaria del porticciolo, che oltre a mettere a disposizione l’area, condividerà con altri sponsor le spese d’affitto dell’opera, che quindi non costerà un euro alla cittadinanza.

In questa occasione il sindaco Pietro Tidei, ha voluto sottolineare il valore simbolico oltre che di richiamo turistico per la città, dichiarando «Noi qui da Santa Marinella, in un’epoca di conflitti e divisioni, vogliamo lanciare un messaggio universale di pace e affetto attraverso il simbolo più potente, il bacio.». «Tutti gli innamorati e le coppie di ogni età sono invitate a Santa Marinella il 6 luglio, nella ricorrenza della Giornata Mondiale del Bacio, per baciarsi sotto la statua – ha concluso il Sindaco – e celebrare l’amore e la pace insieme al marinaio americano e all’infermiera, trasformando un semplice gesto in un profondo inno all’amore, alla fratellanza e alla solidarietà umana».