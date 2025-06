 VIDEO -Metropolitana di Seul – getta benzina nel vagone e dà fuoco, panico tra i pendolari

Spread the love

La polizia ha arrestato il sospettato con l’accusa di incendio doloso, ma i pubblici ministeri lo hanno accusato di tentato omicidio a causa della minaccia “significativa” rappresentata per la sicurezza dei 160 passeggeri a bordo.

Un presunto piromane deve affrontare un processo per tentato omicidio dopo aver versato benzina su un vagone ferroviario gremito e avergli dato fuoco, in preda alla frustrazione per le sue pratiche di divorzio.

Le scioccanti riprese delle telecamere di sorveglianza mostrano pendolari terrorizzati che lottano per la propria vita mentre un uomo, con un cappello bianco, estrae il liquido dallo zaino e lo rovescia sul pavimento del vagone della metropolitana. Alcuni passeggeri, spaventati, scivolano mentre fuggono dal vagone, prima che l’uomo si sieda con freddezza su un sedile e accenda la benzina, innescando un enorme incendio che divampa nel treno .