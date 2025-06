VIDEO – Una bambina di 8 anni è stata salvata dalle fogne di Guizhou dopo essere rimasta intrappolata per 7 ore durante le gravi inondazioni nel sud della Cina – Salvatga dai Vigili del Fuoco

Spread the love

Una bambina rimasta intrappolata in un canale di scolo nella provincia cinese di Guizhou a seguito di una violenta inondazione è stata ritrovata viva e illesa martedì 24 giugno 2025, dopo essere rimasta bloccata per oltre sette ore, secondo quanto riportato dalle autorità. In merito all’incidente, i vigili del fuoco della provincia meridionale di Guizhou hanno dichiarato in un comunicato che l’incidente si è verificato quando la bambina di 8 anni, che stava tornando da scuola lunedì 23 giugno 2025, è stata trascinata in un fosso di scolo dalle “acque impetuose” mentre cercava di recuperare la scarpa persa

Nel frattempo, almeno sei persone hanno perso la vita e almeno 80.000 sono state evacuate entro giovedì 26 giugno 2025, dopo che forti piogge hanno colpito le province meridionali cinesi di Guangdong, Guangxi, Guizhou e Hubei dal 17 giugno, secondo l’agenzia di stampa Xinhua. Le diffuse inondazioni innescate dalle forti piogge hanno causato il collasso delle infrastrutture nelle aree colpite.

