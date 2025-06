Concluse attività di addestramento provinciale dei vigili del fuoco specialisti SAF del comando di Como

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si sono concluse oggi le attività di addestramento provinciale svolte dai vigili del fuoco specialisti SAF del comando VVF di Como in uno scenario particolare. Trenta soccorritori VVF si sono alternati dal 24 al 27 giugno presso la torre piezometrica sita in località La Costa nel comune di Fino Mornasco.

Sul manufatto alto 55 metri con serbatoio da 1500 metri cubi di acqua i VVF hanno sperimentato le tecniche di movimentazione di barella in spazi confinati. Grazie alla collaborazione istituzionale con Como Acqua che ha messo a disposizione il serbatoio di Fino Mornasco è stata effettuata una valida sessione di valore formativo