Incendio ad Arco, a fuoco un magazzino di legname

ARCO. Un grosso incendio è avvenuto questa notte in un zona industriale ad Arco. Ancora non è chiaro cosa possa aver innescato le fiamme che si sono sviluppate molto rapidamente anche grazie al clima caldo e secco di questi giornate roventi. Ad andare a fuoco sarebbe stato un magazzino di legna da ardere in via Fornaci.

Subito sono stati allertati i soccorsi che si sono precipitati sul posto in forze. Erano circa le 23 quando i corpi dei vigili del fuoco di Trento, Riva del Garda e Arco si sono diretti in località Ceole ed hanno cominciato le operazioni di spegnimento dell’incendio. Le fiamme erano molto alte come alta e densa era la colonna di fumo che si stagliava sopra l’area industriale.

Le operazioni sono andate avanti per tutta la notte. Non si registrano feriti

