VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente questa notte alle 00.42 per incidente stradale, coinvolti autoveicolo e motoveicolo con tre feriti in Tremezzo via Regina. I VVF intervenuti da Menaggio hanno fornito assistenza ai sanitari del 118 per il soccorso alle persone e provveduto a mettere in sicurezza lo scenario incidentale