Incidente tremendo in tangenziale: due motociclisti morti decapitati da un tir

Spread the love

Intorno alle 13:00 di oggi, venerdì 27 giugno, un tragico incidente sulla tangenziale di Napoli ha causato la morte di due persone. Un uomo e una donna, entrambi in sella alla stessa moto, sono rimasti coinvolti in uno scontro violentissimo con un camion nei pressi dello svincolo Italia ’90. L’impatto è stato così devastante da provocare la decapitazione dei motociclisti, lasciando sul luogo una scena sconvolgente.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di conferma, l’incidente sarebbe scaturito da un contatto tra la moto e un altro veicolo. Successivamente, la moto avrebbe perso il controllo, finendo sotto il mezzo pesante che sopraggiungeva. I corpi sono stati gravemente mutilati. Testimoni presenti hanno descritto la scena come un vero e proprio “film dell’orrore”.

I soccorritori intervenuti hanno potuto solo constatare il decesso immediato dei due centauri. Per consentire i rilievi, lo svincolo Italia ’90 in direzione Capodichino è stato chiuso e il traffico deviato verso Agnano e Fuorigrotta, provocando rallentamenti e lunghe code per ore.

Le salme sono state rimosse solo nel primo pomeriggio, dopo diverse ore di indagini da parte della Polizia Stradale, coadiuvata dalla Polizia Municipale e dagli ausiliari del traffico. Sul posto sono state acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire con precisione la dinamica e individuare eventuali responsabilità.

Il conducente del camion è stato ascoltato dagli inquirenti, ma al momento non risulterebbero provvedimenti a suo carico.

NOTIZIE.IT