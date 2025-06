Maxi incendio a fra Anguillara e Cesano, salvati due anziani disabili

Spread the love

Le fiamme sono arrivate ad Anguillara Sabazia, in località “i due Laghi”, estendendosi fino a 10/15 ettari. Nell’area è presente anche l’abitazione occupata da due anziani disabili, portati in salvo grazie al rapido intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Bracciano, in coordinamento con la Centrale Operativa.

i Vigili del Fuoco di Roma sono impegnati con due squadre e due autobotti presso il Comune di Anguillara Sabazia in Via della Marmotta, per un vasto incendio di sterpaglie e colture che minaccia abitazioni civili.

Sul posto anche il DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento). Sul posto anche personale del 118, della Protezione Civile. Le fiamme si sono propagate all’interno del Centro Ricerche ENEA Casaccia.

Alle 4:30 del mattino di sabato è scattato l’allarme per un incendio divampato in una discarica di rifiuti di Bossarino, a Vado Ligure. Sul posto sono intervenute cinque squadre dei Vigili del fuoco. L’intervento è stato particolarmente complesso a causa della natura dei materiali coinvolti e della necessità di proteggere l’ambiente circostante. Per soffocare il rogo è stato necessario utilizzare un importante quantitativo di liquido schiumogeno, fondamentale per limitare la propagazione delle fiamme. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area sono proseguite nelle ore successive, in collaborazione con gli enti preposti per la sicurezza pubblica ed il monitoraggio ambientale.