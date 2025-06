Savona, incendio in una discarica a Vado Ligure: l’intervento dei vigili del fuoco

Spread the love

Alle 4:30 del mattino di sabato è scattato l’allarme per un incendio divampato in una discarica di rifiuti di Bossarino, a Vado Ligure. Sul posto sono intervenute cinque squadre dei Vigili del fuoco. L’intervento è stato particolarmente complesso a causa della natura dei materiali coinvolti e della necessità di proteggere l’ambiente circostante.

Per soffocare il rogo è stato necessario utilizzare un importante quantitativo di liquido schiumogeno, fondamentale per limitare la propagazione delle fiamme. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area sono proseguite nelle ore successive, in collaborazione con gli enti preposti per la sicurezza pubblica ed il monitoraggio ambientale

https://www.lapresse.it/cronaca/2025/06/28/savona-incendio-in-una-discarica-a-vado-ligure-lintervento-dei-vigili-del-fuoco