Un uomo della Florida accoglie i vigili del fuoco per emergenza medica con una pistola e cerca di rubare un camion dei pompieri

Spread the love

CONTEA DI HERNANDO, Florida — Una squadra di soccorritori è stata improvvisamente aggredita quando il loro paziente ha estratto una pistola, li ha inseguiti e poi ha cercato di rubare il camion dei pompieri.

I vigili del fuoco della contea di Hernando sono intervenuti per prestare soccorso a “un uomo di 74 anni, che estremamente ubriaco, era caduto e non era in grado di rialzarsi”.

Quando i paramedici sono arrivati ​​sul posto e hanno iniziato a prestare soccorso, l’anziano è diventato aggressivo. Poi si è alzato, ha recuperato un’arma da fuoco e ha inseguito i soccorritori fuori dall’abitazione. Una volta fuori, l’uomo è salito su un camion dei pompieri e ha tentato di allontanarsi con un soccorritore ancora a bordo.

Gli agenti sono arrivati ​​prima che il camion potesse allontanarsi “e sono riusciti a salire sul camion dei pompieri e a estrarre l’uomo che ha continuato a resistere e ha “colpito un agente” prima di essere arrestato.

L’uomo sarà accusato per aggressione aggravata a un soccorritore, aggressione a un agente delle forze dell’ordine e furto con scasso a mano armata di un veicolo”.

Gli investigatori non hanno riferito se qualcuno dei soccorritori sia rimasto ferito durante l’incidente.