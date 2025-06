VIDEO – Clay Township, Michigan – un elicottero si è ribaltato durante una manovra di atterraggio a pochi metri da un affollato ristorante sul lago.

Spread the love

Il drammatico episodio è avvenuto nei pressi del Cabana Blue Lakefront Sports Bar and Grill, una popolare meta estiva. Un video mostra l’elicottero scendere in modo instabile su un campo adiacente al locale, per poi perdere il controllo. Le pale del rotore urtano violentemente il terreno e il velivolo si ribalta su un fianco, sollevando polvere e detriti.

Secondo quanto riportato dai media locali, a bordo si trovavano quattro persone, tutte soccorse sul posto e trasportate in ospedale con ferite lievi. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause dell’incidente.