VIDEO – Tre settimane dopo lo scoppio di un incendio sulla nave al largo delle coste dell’Alaska, la Morning Midas affonda insieme a migliaia di auto a bordo.

Una nave cargo che ha preso fuoco al largo delle coste dell’Alaska è affondata lunedì nell’Oceano Pacifico dopo essere rimasta a fuoco per tre settimane, trascinando con sé le migliaia di auto che trasportava al suo interno.

La Morning Midas è affondata a 360 miglia nautiche dalla costa a causa dei danni causati sia dall’incendio che dalle condizioni meteorologiche avverse, secondo una dichiarazione di Zodiac Maritime, la società di gestione della nave. Niente del suo carico è stato recuperato prima dell’affondamento.

Secondo la Guardia Costiera statunitense, la nave, lunga 182 metri, trasportava 70 veicoli elettrici, 681 ibridi e oltre 2.000 veicoli convenzionali . Aveva inoltre a bordo più di 1.800 tonnellate di carburante, con il rischio di una fuoriuscita di petrolio.

Martedì non c’erano segni visibili di inquinamento, ha dichiarato la Guardia Costiera in un comunicato. Due rimorchiatori di recupero sono rimasti nei pressi del punto in cui la nave è affondata per monitorare la presenza di inquinamento o detriti, mentre un’altra nave è in arrivo per proteggere l’ambiente oceanico.

Tutti i 22 membri dell’equipaggio del Morning Midas furono evacuati su una scialuppa di salvataggio e salvati da un’altra nave commerciale poco dopo lo scoppio dell’incendio, il 3 giugno , quando si trovava a circa 1.200 miglia da Anchorage.

La nave stava navigando dalla Cina al Messico. Il fumo ha iniziato a salire da un ponte che trasportava veicoli elettrici e l’equipaggio ha inviato un allarme quando non è riuscito a contenere l’incendio, ha riferito Zodiac Maritime.

Le imbarcazioni antincendio e di recupero raggiunsero la Morning Midas una settimana dopo lo scoppio dell’incendio.

Sia Zodiac Maritime che la Guardia Costiera hanno affermato che è troppo presto per stabilire se l’incendio sia stato causato dai veicoli elettrici che contengono batterie agli ioni di litio e possono surriscaldarsi e causare incendi che si propagano rapidamente e producono gas tossici, rendendoli difficili e pericolosi da estinguere.