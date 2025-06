VIDEO – Un aereo turistico si schianta nei pressi di Chartres, in Francia – tre vittime.

Spread the love

Un aereo da turismo si schianta a Champhol, in Francia, uccidendo tre persone, tra cui un ex generale di 77 anni. Secondo quanto riferito, il pilota avrebbe evitato le zone residenziali prima dell’impatto. È in corso un’indagine per determinare la causa della tragedia.

Tre persone sono morte venerdì pomeriggio nello schianto di un aereo turistico nella cittadina di Champhol (Eure-et-Loir, Francia centrale), situata a nord di Chartres, ha informato la prefettura all’AFP.

I tre occupanti del velivolo, due uomini e una donna, hanno perso la vita nell’incidente avvenuto “prima delle 16:00 in una zona residenziale”, ha annunciato all’AFP la prefettura di Eure-et-Loir.

https://www.rtl.be/actu/monde/france/un-avion-de-tourisme-secrase-pres-de-chartres-en-france-trois-personnes-perdent/2025-06-27/article/754684