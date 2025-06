“Ho superato l’esame?” Il tetto del pullman per la formazione degli autisti è stato strappato via in un incidente sul ponte

Spread the love

Il tetto di un autobus a due piani per tirocinanti è stato strappato via dopo che l’autobus si è schiantato contro un ponte ferroviario di Londra .

L’autobus adibito all’addestramento, che non trasportava passeggeri, si è schiantato contro il ponte ferroviario di Norwood Junction, nel sud di Londra, poco dopo mezzogiorno di giovedì. Non è noto se ci siano stati feriti in seguito all’incidente.

Le immagini drammatiche dell’autobus mostrano detriti che costeggiano la strada mentre l’intero tetto dell’autobus pende quasi verticalmente dal ponte alto 3,6 metri fino alla strada.

Nel frattempo, un cartello lì vicino recita: “Attenzione autobus: ponte basso più avanti”. A seguito dell’incidente, la Portland Road, precedentemente investita dai veicoli, è rimasta chiusa in entrambe le direzioni.

La National Rail ha confermato che, nonostante la linea sia stata riaperta, si prevedono continui ritardi , con ripercussioni sui passeggeri dei servizi London Overground, Southern e Thameslink.