VIDEO – Vasto incendio si è sviluppato intorno alle 16:30 nella zona industriale di Santa Palomba

VIGILI DEL FUOCO

Dal pomeriggio di oggi i Vigili del fuoco stanno intervenendo per l’incendio in un’azienda specializzata nello stoccaggio di materiale elettrico in loc. Santa Palomba: 8 squadre al lavoro, nella clip la ricognizione dell’elicottero Drago 159.

———————————————-

Un vasto incendio con un’enorme nube tossica nera visibile da Roma, si è sviluppato intorno alle 16:30 nella zona industriale di Santa Palomba. Il fuoco è partito all’interno di una fabbrica che produce materiale elettrico e bobine di rame. Sul posto stanno lavorando da oltre un’ora i vigili del fuoco di Marino, Roma e da altri distaccamenti di comuni vicini, anche con mezzi speciali e di rilevamento batteriologico.