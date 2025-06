Spread the love

Erano stati chiamati a intervenire per un incendio di sterpaglie in via Graffignana, nel parco del Serio a Romano di Lombardia. Durante le operazioni, i Vigili del fuoco hanno però rinvenuto un cadavere le cui generalità non sono ancora state rese note.

Sul posto, intorno alle 15, sono arrivati i carabinieri di Treviglio che stanno cercando di ricostruire quanto successo e l’identità del cadavere.

https://www.bergamonews.it/2025/06/30/chiamati-per-spegnere-un-incendio-di-sterpaglie-vigili-del-fuoco-trovano-un-cadavere/814968