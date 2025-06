Esplosione a Sassari, crolla parte di un palazzo: ferito l’inquilino dell’ultimo piano

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

SASSARI – I vigili del fuoco di Sassari sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi in centro città per la segnalazione di un forte odore di gas in una palazzina, poco dopo un’esplosione ha interessato un appartamento al 3° piano dell’edificio: illesa la squadra intervenuta e salvato dalla stessa un uomo ferito, unica persona coinvolta e dispersa tra le macerie. In corso le operazioni di messa in sicurezza, 2 squadre tuttora impegna