Spread the love

Un incendio di grandi dimensioni ha colpito la zona di Piana del Sole, situata nei pressi dell’autostrada Roma-Fiumicino. Le fiamme hanno generato una densa coltre di fumo visibile anche dall’aeroporto, creando preoccupazione tra i residenti e i viaggiatori. I vigili del fuoco sono stati prontamente allertati e sono intervenuti sul posto per domare il rogo. La situazione è stata monitorata dalle autorità competenti, che hanno attivato misure di sicurezza per garantire l’incolumità delle persone nelle vicinanze.

I vigili del fuoco sono giunti rapidamente nell’area interessata dall’incendio a Piana del Sole, dove le fiamme si erano propagate in modo veloce a causa delle condizioni climatiche favorevoli al loro sviluppo. Gli operatori hanno messo in atto tutte le procedure necessarie per contenere il rogo ed evitare che si espandesse ulteriormente verso zone abitate o strutture sensibili come l’aeroporto. Il lavoro dei pompieri è stato reso difficile dalla presenza della vegetazione secca, tipica della stagione estiva.

Le operazioni di spegnimento hanno richiesto diverse ore, con squadre che si sono alternate nel tentativo di controllare le fiamme. Durante queste operazioni, la polizia ha chiuso alcune strade circostanti per garantire un accesso sicuro ai mezzi dei soccorsi e proteggere gli automobilisti da eventuali rischi legati alla visibilità ridotta dal fumo.

https://www.socialmedialife.it/incendi-a-roma-fiamme-e-evacuazioni-nella-zona-di-piana-del-sole-e-tor-carbone