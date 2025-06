Inferno di fuoco a Villasor: auto e pneumatici in fiamme vicino al campo rom

Spread the love

Allarme a Villasor, per un imponente rogo divampato tra via Italia e via Ponti Becciu, un’area periferica dove da una decina di anni sono solite sostare carovane di rom e interessata da depositi abusivi di rifiuti.

Le fiamme – accompagnate da fumo nero visibile anche a distanza – hanno aggredito la vegetazione e anche cataste di pneumatici e auto abbandonate e, alimentate dal vento, sono quasi arrivate a minacciare abitazioni e aziende della zona. Si sono udite anche esplosioni.

Sul posto sono intervenute diverse squadre di Corpo Forestale, Gauf, volontari e Vigili del fuoco.

«Una situazione di degrado nota da tempo e questi sono i rischi e i risultati», il commento di alcuni residenti nella zona.

Momenti di tensione questo pomeriggio a Villasor, nella zona dell’ex zuccherificio, dove è scoppiato un vasto incendio che ha coinvolto sterpaglie ma anche masserizie di ogni tipo.

I vigili del fuoco, pur impegnati nella contrastare le fiamme, hanno dovuto penare, e non poco, per convincere gli occupanti di uno stabile abbandonato ad allontanarsi per evitare che corressero pericoli.

Loro volevano rientrare per recuperare alcuni oggetti personali e hanno minacciato di chiamare i carabinieri. Ma un vigile del fuoco è riuscito, usando maniere molto convincenti, a farli allontanare.

