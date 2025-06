Interventi per incendi sul territorio marchigiano

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

MONTEGIORGIO (FM) – INCENDIO IN UN’AREA BOSCHIVA – Dalle ore 15:00 di oggi, i Vigili del fuoco sono impegnati in un intervento per un incendio boschivo in via Egidio Morandi, adiacente a una zona industriale.

Sul posto stanno operando quattro autobotti, tre mezzi 4×4 dotati di modulo antincendio e l’elicottero Drago VF54, impiegato nelle operazioni di spegnimento dall’alto.

Le operazioni sono coordinate dal DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) dei Vigili del Fuoco, con il supporto di un funzionario VVF e della squadra di Amandola.

Al momento non si registrano persone coinvolte.

Dal Comando di Fermo

RECANATI (MC) – INCENDIO VEGETAZIONE – Alle ore 11:30 di oggi, i Vigili del fuoco sono intervenuti in contrada Mattonata, per l’incendio di un campo di grano.

La squadra proveniente dalla sede centrale, con due autobotti e due mezzi fuoristrada, ha circoscritto e spento le fiamme, mettendo in sicurezza un’abitazione situata nelle vicinanze e procedendo successivamente alla bonifica dell’intera area interessata.

Dal Comando di Macerata