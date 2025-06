Intervento di soccorso a Canzo per incidente stradale.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento di soccorso tecnico urgente oggi a Canzo in Via Brusa ore 13.20 per incidente stradale. Un auto elettrica è andata a sbattere contro un muro in maniera autonoma.

In posto una squadra VVF del distaccamento di Canzo che con cesoie e divaricatore elettrici apriva il vano motore e l’accesso allo sgancio elettrico di sicurezza della vettura. I VF in posto mediante l’utilizzo di attrezzature apposite per interventi di incidente coinvolgenti vetture elettriche sgnaciavano le batterie mettendo in sicurezza e scongiurando rischi di incendio considerato anche le temperature elevate raggiunte dall’impianto elettrico.

In posto polizia Locale Canzo per rilievi del caso e ambulanza di Canzo. Non si segnalano feriti