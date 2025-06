VIDEO – Idaho – Due vigili del fuoco uccisi da un cecchino in un agguato

Spread the love

Un uomo armato ha appiccato deliberatamente un incendio boschivo in una zona montuosa e accidentata dell’Idaho e poi ha sparato ai vigili del fuoco intervenuti, uccidendo due persone e ferendone un’altra domenica pomeriggio in quello che lo sceriffo locale ha descritto come un “agguato totale”.

Gli agenti delle forze dell’ordine hanno sparato contro l’uomo armato mentre l’incendio bruciava, e in seguito le autorità hanno trovato il corpo del sospettato sulla montagna con un’arma da fuoco nelle vicinanze. Le autorità hanno affermato di ritenere che il sospettato abbia agito da solo, ma non hanno rilasciato alcuna informazione sulla sua identità o sulle sue motivazioni.

“È stata un’imboscata totale”, ha detto lo sceriffo Norris. “Questi vigili del fuoco non hanno avuto scampo.”

I vigili del fuoco sono stati inviati in ricognizione dopo che le autorità hanno ricevuto una telefonata relativa a un incendio scoppiato a Canfield Mountain, nella periferia orientale di Coeur d’Alene, intorno alle 13:21, ha dichiarato lo sceriffo Norris.

Mentre la sparatoria si svolgeva, i vigili del fuoco hanno implorato aiuto dopo che due di loro sono stati colpiti. Un vigile del fuoco ha riferito di essersi nascosto dietro un’autopompa antincendio. Si è sentito uno di loro dire di credere che l’incendio fosse stato appiccato intenzionalmente.

Oltre 300 agenti delle forze dell’ordine di diverse agenzie sono intervenuti. L’FBI ha confermato la loro presenza sul posto e la loro collaborazione con le autorità locali. Al calare della sera, le autorità hanno utilizzato i dati del cellulare per individuare il sospettato e localizzare il suo corpo.

Le informazioni preliminari indicano che il sospettato ha agito da solo e che non è stato identificato. Non è chiaro come sia morto.

Uno dei vigili del fuoco deceduti lavorava per il Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Il vigile del fuoco ferito, della Contea di Kootenai, è in condizioni stabili.