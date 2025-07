VIDEO – I vigili del fuoco scozzesi affrontano gli incendi boschivi per il terzo giorno, mentre aumenta il rischio per le vite umane

Spread the love

Lunedì, per il terzo giorno consecutivo, i vigili del fuoco hanno combattuto gli incendi boschivi nelle Highlands scozzesi, in una situazione che il primo ministro ha definito “estremamente grave”.

La Scottish Gamekeepers Association (SGA), che ha contribuito a contrastare gli incendi, ha avvertito che gli incendi stanno “diventando un pericolo per la vita umana” e che i vigili del fuoco sono “sotto pressione” e non possono intervenire per altri incidenti.

Sabato mattina, i vigili del fuoco e i soccorritori scozzesi sono stati allertati per un incendio nei pressi del villaggio di Carrbridge, nelle Highlands. Lunedì sera, i vigili del fuoco hanno dichiarato di essere ancora impegnati a fronteggiare diversi incendi boschivi nella zona.

Lunedì alle 20.40, i vigili del fuoco hanno invitato i residenti nelle vicinanze dell’incendio a “assicurarsi che finestre e porte siano chiuse per impedire l’ingresso del fumo”.

https://www.theguardian.com/uk-news/2025/jun/30/scottish-firefighters-tackle-wildfires-for-third-day-as-risk-to-life-grows