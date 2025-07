Incendio in una azienda di stoccaggio vicino Roma

Spread the love

AGI – Un incendio si è sviluppato poco dopo le 16 in via degli Agrostemmi, in zona Santa Palomba a Roma. Le fiamme si sono diffuse in una azienda di stoccaggio di materiale elettrico.

Sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Pomezia, Velletri, dall’Eur, Marino, e dalla Pisana con al seguito 5 autobotti e il carro schiuma. L’incendio si è diffuso su tutto il fabbricato ed è stato richiesto anche l’ausilio di un elicottero. Non risultano persone ferite.