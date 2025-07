Incendio in una palazzina a Trieste, le fiamme distruggono il tetto: evacuati 5 piani

Spread the love

TRIESTE – Grosso incendio in una palazzina a Trieste. L’edificio a 5 piani è stato evacuato e i pompieri sono alle prese con le fiamme che hanno distrutto il tetto. Non ci sarebbero persone ferite.

I vigili del fuoco di Trieste sono intervenuti alle 19 con tre squadre, un’autobotte e un’autoscala il capo turno provinciale, in via Giulia. Al momento le fiamme sono state circoscritte. Sul posto, per quanto di competenza, polizia locale e polizia di stato. Giunto sul luogo dell’incendio anche un equipaggio di sanitari pronti ad intervenire in caso di bisogno.

L GAZZETTINO