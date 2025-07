Soccorsa donna alla Diga di Ridracoli

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Alle ore 12.30 di domenica 29 Giugno, le squadre dei Vigili del Fuoco di Civitella di Romagna, del nucleo SAF Speleo Alpino Fluviale ed il Soccorso Alpino stazione Monte Falco, sono intervenuti presso la Diga di Ridracoli per soccorrere una donna che smarrendo il sentiero che costeggia l’invaso è rimasta bloccata in una parete a sbalzo.

Impossibilitata a tornare sul sentiero, è stata raggiunta dalle squadre che l’hanno ancorata e messa in sicurezza per poi accompagnarla a terra in zona sicura. La donna non ha necessitato di assistenza medica.