Sottotetto di una cartiera in fiamme a Porcari: intervengono i vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando di Lucca stanno intervenendo da questa notte intorno alle 1.40 a Porcari, via Lazzareschi, per un incendio che ha interessato una parte della coibentazione del tetto di una cartiera. Sul posto anche personale e mezzi provenienti dai comandi di Pistoia, Livorno e Firenze. Non si segnalano persone coinvolte

Sul posto anche il sindaco Leonardo Fornaciari: “L’incendio che stanotte ha coinvolto una porzione del sottotetto dell’azienda Sofidel è estinto e sto seguendo le operazioni sul posto. I dipendenti prima e i Vigili del Fuoco intervenuti con uomini e mezzi hanno subito contenuto il fenomeno. Non si registrano situazioni di pericolo né persone infortunate. Ora è in corso la fase di monitoraggio e controllo visivo del sottotetto per verificare la situazione complessiva”.

