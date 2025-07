VIDEO – Rogo a Tor Carbone, gli aerei diretti all’aeroporto volano attraverso il fumo

Spread the love



Un incendio, partito da un’area verde di diversi ettari, hanno interessato il quartiere di Tor Carbone, in via Casale Rotondo, a Roma. Le fiamme e la coltre di fumo lambiscono due edifici e i vigili del fuoco e la polizia Locale di Roma Capitale, valutano la possibilità di evacuarli a scopo precauzionale. Sul posto i vigili del fuoco.

Decine le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale impegnate sul territorio per la messa in sicurezza e viabilità nelle zone colpite da incendi. Chiusure stradali in atto in via Appia Nuova, dal civico 1032 in direzione GRA, via di Torricola e via delle Capannelle a causa dell’incendio sviluppatosi a via Casal Rotondo che ha interessato anche un rivenditore di auto e un edificio privato.

Ulteriori interventi della Polizia Locale in via Bencivenga, a causa di un incendio all’interno della Riserva Naturale Valle dell’Aniene tra il III e IV Municipio, e in via del Rosario a Casal Selce. In zona Piana del Sole e Ponte Galeria, numerose le unità dei caschi bianchi impegnate per un incendio che sta interessando una vasta area che lambisce l’aeroporto di Fiumicino. Chiusa via Usini tra via Portuense e via di Ponte Galeria e via di Castel Malnome, da via Antonio Tadini, per garantire la sicurezza della circolazione stradale.

