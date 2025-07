A12, autoarticolato sbanda e si ribalta perdendo il carico: traffico bloccato e corsia chiusa

Spread the love

Il guidatore mezzo pesante, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo verso le ore 22 di ieri, Primo luglio, mentre era in viaggio in direzione Roma.

La gravità dell’incidente è data dal fatto che l’autoarticolato stava trasportando un mezzo agricolo escavatore, riversatosi su strada.

Il camion è stato danneggiato gravemente dall’impatto con il guard rail ma fortunatamente non si sono registrati feriti, nonostante anche stamattina, 2 luglio, la corsia stradale nord sia ancora chiusa per permettere le operazioni di ripristino della sicurezza stradale.

Fortunatamente l’autista dell’autoarticolato, soccorso dal personale del 118 arrivato sul posto, è rimasto illeso.

In queste ore i mezzi dell’Anas stanno intervenendo sul posto con un’autogru per rimettere il mezzo incidentato in una zona sicura e permettere il ripristino della viabilità.

La polizia stradale sta continuando i rilievi per capire l’esatta dinamica scatenante dell’incidente.

ANALE10