Esplosione in fabbrica: almeno 40 morti e decine di dispersi sotto le macerie

Una potente esplosione nell’unità chimica della Sigachi Industries Ltd , nella zona industriale di Pashamylaram, nel Telangana, ha ucciso almeno 35 persone lunedì. Molte altre risultano ancora disperse. Gli operai sono stati sbalzati in a ..

Testimoni oculari presenti sul posto hanno riferito che l’impatto è stato violento. Alcuni hanno descritto corpi lanciati lontano. “Gli operai sono stati sbalzati in aria e lanciati a diversi metri di distanza”, hanno dichiarato a South First. La maggior parte delle vittime erano lavoratori migranti provenienti da Odisha, Uttar Pradesh e altri stati.

Lunedì, il ministro della Salute del Telangana, Damodar Rajanarasimha, ha confermato che circa 90 lavoratori si trovavano all’interno quando è avvenuta l’esplosione, come riportato da PTI. Citando i sopravvissuti, ha dichiarato: “L’esplosione ha fatto saltare in aria il capannone industriale e la forza dell’esplosione è stata così intensa che alcuni lavoratori sono stati sbalzati in aria e sono caduti a circa 100 metri di distanza

