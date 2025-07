Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha indetto una selezione pubblica per nuove assunzioni di operatori in diverse regioni in Italia.

Spread the love

Le assunzioni avvengono tramite selezione tra gli iscritti nelle liste dei Centri per l’Impiego (CPI).

I candidati, infatti, vengono selezionati tramite la cosiddetta procedura di avviamento a selezione, utilizzata per assunzioni a tempo indeterminato o determinato nella Pubblica Amministrazione (PA) di lavoratori in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo (o licenza media).

In questa guida vediamo nel dettaglio in cosa consiste l’avviamento a selezione, quali sono i requisiti richiesti, come si svolge la selezione, come presentare la domanda di partecipazione, il Gruppo Telegram di supporto e rendiamo disponibile il bando pubblico da scaricare e consultare.

IN COSA CONSISTE L’AVVIAMENTO A SELEZIONE

Secondo quanto scritto nell’art. 16 della Legge 56/87 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici), i vari enti e organi della Pubblica Amministrazione possono effettuare le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo – funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento.

In pratica si tratta di selezioni pubbliche per chi ha solo la scuola dell’obbligo / licenza media (e non ha il diploma di maturità o la laurea).

Come funziona? Gli interessati devono:

leggere il bando generale sull’avvio della selezione;

leggere il bando indetto dal CPI;

essere iscritti o iscriversi al CPI;

presentare domanda al Centro per l’impiego nelle modalità indicate nel bando;

superare una semplice selezione.

Al termine della selezione viene stilata una graduatoria, ossia una “classifica” dei vincitori che parte da chi ha preso il punteggio maggiore. Coloro che sono tra i primi in graduatoria hanno più possibilità di essere chiamati e assunti, in quanto la chiamata parte dal primo classificato e poi si va a scorrere.

ASSUNZIONI PER OPERATORI VIGILI DEL FUOCO, SEDI

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha avviato una selezione per la copertura di 13 posti di operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare le sedi disponibili sono le seguenti:

Milano (Lombardia) – Ufficio Comando: 2 posti;

(Lombardia) – Ufficio Comando: 2 posti; Piacenza (Emilia Romagna)- Ufficio Comando: 1 posto;

(Emilia Romagna)- Ufficio Comando: 1 posto; Roma (Lazio) – Ufficio Comando: 2 posti;

(Lazio) – Ufficio Comando: 2 posti; Roma (Lazio) – Uffici Centrali: 6 posti;

(Lazio) – Uffici Centrali: 6 posti; Torino (Piemonte) – Ufficio Comando: 2 posti.

REQUISITI RICHIESTI

I requisiti richiesti per poter partecipare alla selezione per assunzioni di operatori dei Vigili del Fuoco 2025 sono:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

non aver compiuto il 45° anno di età;

titolo di studio della scuola dell’obbligo (o licenza media);

idoneità fisica, psichica ed attitudinale;

qualità morali e di condotta;

gli altri requisiti generali per l’accesso all’impiego nella pubblica amministrazione.

Alla selezione non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande dal bando di offerta, diramato a cura dei competenti centri per l’impiego.