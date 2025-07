Incendio in un capannone industriale di nichelino: fumo visibile a chilometri e intervento dei vigili del fuoco

Spread the love

Un incendio ha interessato la mattina del 1° luglio 2025 un capannone industriale situato in via Goito a Nichelino. Una densa colonna di fumo nero si è levata nel cielo, visibile a grande distanza e ha attirato l’attenzione di chi si trovava nelle vicinanze. Nonostante il rogo abbia generato allarme, non si sono registrati feriti. Le autorità locali e i vigili del fuoco hanno immediatamente messo in campo le operazioni per circoscrivere l’incendio e garantire la sicurezza nell’area.

L’incendio ha avuto origine all’interno di una ditta locale che utilizza materiali e attrezzature per l’attività produttiva. Le fiamme sono partite probabilmente da un corto circuito elettrico nel capannone. Secondo i primi accertamenti, il danno si è concentrato sugli oggetti e materiali contenuti, senza compromettere in modo grave la struttura portante dell’edificio. L’alto fumo nero si è alzato subito nel cielo creando immagini che sono state condivise velocemente tramite i social network della zona, generando preoccupazione tra i residenti e chi transitava in quel momento.

