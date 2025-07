Incendio in un palazzo a novara: vigili del fuoco salvano residenti bloccati dal fumo nella notte

Spread the love

Un incendio ha colpito un edificio residenziale a Novara durante le ore notturne, costringendo i vigili del fuoco a intervenire rapidamente per mettere in salvo gli abitanti. Il denso fumo ha invaso la tromba delle scale, impedendo agli occupanti dei piani superiori di uscire autonomamente. L’episodio ha mobilitato tre squadre di pompieri che hanno operato con autoscala per raggiungere e soccorrere le persone intrappolate.

L’incendio si è sviluppato all’interno di un palazzo situato nel centro di Novara nella notte tra il 20 e 21 aprile 2025. Le cause precise del rogo sono ancora al vaglio degli investigatori, ma è certo che il fumo denso abbia rapidamente saturato la tromba delle scale interna. Questo fenomeno ha creato una barriera insormontabile per i residenti dal quarto al sesto piano, rendendo impossibile l’evacuazione spontanea.

Il fumo nero e spesso si è diffuso velocemente lungo le rampe, riducendo drasticamente la visibilità e aumentando il rischio di intossicazione da monossido di carbonio. Queste condizioni hanno reso urgente l’intervento dei vigili del fuoco specializzati nel soccorso in ambienti ostili. I sistemi antincendio presenti nell’edificio non sono riusciti a contenere né rallentare l’espansione delle esalazioni nocive.

