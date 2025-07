Paura a Bari, rumori anomali allertano i residenti: evacuata palazzina in via Giulio Petroni. Allontanate 14 famiglie

Spread the love

Una palazzina di 5 piani, situata in via Giulio Petroni all’angolo con via Montelli, è stata fatta evacuare perché a rischio crollo. A lanciare l’allarme alcuni residenti dopo aver sentito rumori anomali.

Nel quartiere Carrassi sono così intervenuti i Vigili del Fuoco, i residenti sono stati allontanati subito in via precauzionale. Dopo un sopralluogo i tecnici hanno confermato la necessità di procedere con l’evacuazione dello stabile per ulteriori accertamenti.

L’area è stata transennata e messa in sicurezza. Sono 14 le famiglie interessate, i residenti sono momentaneamente a casa di amici o parenti. La palazzina non è lontana da quella crollata lo scorso 5 marzo tra via Pinto e via De Amicis. Nessuna persona è rimasta ferita e non si segnalano danni agli edifici adiacenti, ma l’allerta resta alta

