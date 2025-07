Roma, raffica di incendi: a fuoco due depositi giudiziari. L’ombra dei piromani. Il sindaco: «Roghi sistematici»

Spread the love

Due depositi giudiziari in fiamme, un’altra decina di roghi nelle campagne a ridosso del centro abitato. In particolare in terreni agricoli. Un inferno, l’ennesimo da due settimane a oggi, che ha impegnato molte squadre dei vigili del fuoco e della Protezione civile, anche sull’autostrada Roma-Fiumicino, chiusa fino a Torrimpietra a causa delle fiamme che hanno aggredito i margini della carreggiata.

Gli episodi sospetti

Alcuni episodi sospetti, forse dolosi, sui quali ora sono in corso accertamenti, e il sindaco Roberto Gualtieri che lancia un appello: «Roma non può permettersi di trasformare questo tipo di incendi in un’emergenza ricorrente – avverte il primo cittadino -. Si tratta di fiamme in aree a prevalente vocazione agricola, una tipologia di fuoco che da tempo abbiamo segnalato alle autorità e che iniziano sistematicamente su terreni privati e arrivano a lambire edifici, capannoni o depositi. A Ponte Galeria e a Capannelle sono stati coinvolti dalle fiamme due depositi giudiziari, un fatto da monitorare con attenzione. Noi stiamo facendo la nostra parte, verificando il rispetto delle nostre severe direttive per prevenire e mitigare gli incendi durante la stagione estiva, sanzionando chi non rispetta le regole. Chiediamo a tutte le autorità e alla cittadinanza il massimo senso di responsabilità e collaborazione».

