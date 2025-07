Spread the love

Portoscuso Infortunio sul lavoro nella stiva di una nave mercantile ormeggiata nella banchina principale di Portovesme, i vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia hanno soccorso un operaio ferito per affidarlo poi al personale del 118 intervenuto con un’ambulanza. L’uomo, 58 anni, è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Dai primi accertamenti, non correrebbe pericolo di vita. L’infortunio è accaduto questa mattina 1 luglio intorno alle 7. Il marittimo, per cause ancora da accertare, mentre effettuava dei lavori di manutenzione è rimasto ferito all’interno della stiva della nave ormeggiata nelle acque della banchina principale di Portovesme. Gli operatori dei Vigili del fuoco con manovre e tecniche SAF (speleo alpino fluviali), si sono calati nella stiva e hanno stabilizzato e recuperato il ferito, per poi affidarlo al personale medico sanitario giunto sul posto che con l’elisoccorso l’ho ha poi trasferito in ospedale. (l.on)

Si ferisce mentre lavora sulla nave, i vigili del fuoco si calano nella stiva – La Nuova Sardegna