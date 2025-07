Valdisotto (SO), 2 luglio 2025 – Proseguono le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco

Spread the love

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLE LOMBARDIA

Prosegue senza sosta l’attività di soccorso dei Vigili del Fuoco a Valdisotto (SO) e nei comuni limitrofi, colpiti dall’ondata di maltempo dei giorni scorsi. Le operazioni sono riprese alle prime luci dell’alba e sono proseguite per l’intera giornata.

Oltre alle squadre ordinarie, impegnate nel supporto alla popolazione e nel recupero di beni di prima necessità dalle abitazioni evacuate, stanno operando sul posto anche gli specialisti del G.O.S. (Gruppo Operazioni Speciali), dotati di mezzi pesanti per il movimento terra.

In particolare, in località Tola si sta procedendo alla pulizia del torrente e del ponte sulla strada principale della frazione, completamente ostruito da detriti trasportati dalla piena.

Permane la chiusura della galleria in corrispondenza dell’imbocco della SS38 a causa della presenza di materiale detritico. Salvo complicazioni, nella mattinata di domani verranno avviati i lavori di sgombero anche su questo tratto strategico di viabilità.

L’impegno delle squadre di soccorso proseguirà fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità per i residenti e per tutta la zona interessata.