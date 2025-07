VIDEO – Esplode un magazzino di fuochi d’artificio nella California settentrionale

Spread the love

ESPARTO, California (AP) — Un’esplosione in un magazzino di fuochi d’artificio nella zona rurale della California settentrionale ha causato un vasto incendio, sollevando dense colonne di fumo nero e costringendo all’evacuazione, hanno dichiarato le autorità. Non si sono registrate segnalazioni immediate di feriti.

La popolazione è stata invitata a evitare la zona per diversi giorni dopo l’esplosione di martedì sera, che ha innescato una raffica di fuochi d’artificio e causato un enorme incendio che ha portato ad altri incendi localizzati e al crollo dell’edificio vicino a Esparto. La comunità agricola si trova a circa 64 chilometri a nord-ovest di Sacramento.

“L’incendio impiegherà del tempo a raffreddarsi e, una volta che ciò sarà avvenuto, gli esperti in esplosivi dovranno entrare in sicurezza sul posto per valutare e mettere in sicurezza l’area”, ha affermato l’ufficio dello sceriffo della contea di Yolo in un comunicato stampa.

La causa dell’esplosione è in fase di accertamento, ha affermato l’ufficio dello sceriffo.