VIDEO – Quattro morti dopo il ribaltamento di una nave da trivellazione petrolifera nel Golfo di Suez in Egitto

Spread the love

Una nave da perforazione petrolifera si è capovolta nel Golfo di Suez martedì sera, causando la morte di almeno quattro membri dell’equipaggio e la perdita di altri quattro dispersi, hanno confermato mercoledì le autorità egiziane.

L’incidente è avvenuto al largo della costa di Ras Ghareb, sul lato africano del Golfo di Suez, un tratto chiave del Mar Rosso e una rotta marittima vitale, secondo il Ministero del Petrolio.

Amr Hanafy, governatore della provincia egiziana del Mar Rosso, ha dichiarato che al momento dell’incidente a bordo c’erano 30 persone. Le squadre di soccorso sono riuscite a recuperare quattro corpi e a trarne in salvo altri 22, che sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso, ha aggiunto.

Gli sforzi per localizzare i restanti quattro membri dell’equipaggio dispersi sono proseguiti per tutta la notte, con il supporto delle navi militari egiziane. La causa del capovolgimento dell’imbarcazione non è ancora stata determinata ed è in corso un’indagine.

I media locali hanno ipotizzato che la nave potrebbe essersi ribaltata mentre veniva trainata per delle trivellazioni esplorative in un altro sito.