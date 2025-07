VIDEO – Turchia, violento incendio boschivo è divampato nella zona di Antakya

Spread the love

I soccorritori hanno evacuato più di 50.000 persone, per la maggior parte dalla provincia occidentale di Izmir, in Turchia, mentre i vigili del fuoco combattevano una serie di incendi boschivi, ha dichiarato lunedì la Presidenza turca per la gestione delle catastrofi e delle emergenze (AFAD).

“Un totale di oltre 50.000 cittadini provenienti da 41 insediamenti sono stati temporaneamente trasferiti in aree sicure”, ha scritto l’AFAD su X, affermando che 79 persone sono state colpite dal fumo e da altri problemi legati all’incendio, nessuno in modo grave.

Di queste, 42.300 sono state evacuate da Seferihisar, una zona boscosa vicino al mare, a circa 50 km a sud-ovest di Smirne, ha affermato.

L’incendio è scoppiato intorno a mezzogiorno di domenica e si è propagato rapidamente, alimentato da venti che soffiavano fino a 120 km orari, ha affermato il ministro turco dell’Agricoltura e delle Foreste, Ibrahim Yumakli.

Le riprese trasmesse dalle principali emittenti televisive turche hanno mostrato vaste aree di fiamme che divampavano nelle zone boschive, sollevando grandi nuvole di fumo nero nel cielo, mentre i bombardieri d’acqua volavano sopra di loro.

Durante la notte, circa 20 case evacuate sono state distrutte dall’incendio; sono rimasti in piedi solo i muri, come mostrano le riprese della NTV.

Secondo quanto riferito da un testimone, domenica gli abitanti del villaggio costiero di Urkmez hanno abbattuto degli alberi per creare delle fasce tagliafuoco e proteggere le loro case dall’avanzata delle fiamme.

“Purtroppo il vento continua a soffiare molto forte”, ha detto Yumakli lunedì pomeriggio, aggiungendo che più di 1.000 persone stavano lavorando per domare l’incendio insieme a quattro aerei, 14 elicotteri e 106 autopompe.