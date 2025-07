Spread the love

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

In linea il programma e le modalità di partecipazione, elaborate dall’Ufficio per le attività sportive, al 22° Campionato Italiano VV.F. di Calcio a 5 – Memorial “Massimiliano Saitta” -, in programma a Follonica (GR), dal 22 al 27 settembre 2025.

https://www.vigilfuoco.it/ufficio-le-attivita-sportive/notizie/22deg-campionato-italiano-vvf-di-calcio-5-memorial-massimiliano-saitta