Accende i fuochi d’artificio per la comunione – vanno in fiamme 250 alberi di eucalipto, oltre 10 mila piante e una serra

I fuochi d’artificio accesi per festeggiare una comunione hanno incendiato un terreno in via Canneto a Santa Maria La Carità (Napoli). Le fiamme, spente dai vigili del fuoco, hanno distrutto circa 250 alberi di eucalipto, oltre 10 mila piante e una serra.

I carabinieri hanno denunciato un 46enne, che ora dovrà rispondere dei reati di incendio colposo e accensione ed esplosioni pericolose.