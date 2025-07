Assunzioni numeriche ai sensi dell’art. 16 della Legge 28/2/1987 di n. 13 posti nella qualifica di operatore nel ruolo degli Operatori e degli assistenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – D.P.C.M. del 4 dicembre 2023 tab. E

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

La Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio V – Concorsi comunica che in data odierna, è pubblicato il bando di offerta per Assunzioni numeriche ai sensi dell’art. 16 della Legge 28/2/1987 di n. 13 posti nella qualifica di operatore nel ruolo degli Operatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – D.P.C.M. del 4 dicembre 2023 tab. E.