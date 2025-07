Collisione in volo subito dopo il decollo: rientro d’emergenza per un volo Ita

Spread the love

Momenti di tensione sull’aereo Ita Airways in partenza da Palermo e diretto a Milano Linate, costretto a rientrare in aeroporto subito dopo il decollo a causa di una collisione con uno stormo di gabbiani. L’episodio è avvenuto nella giornata di mercoledì 2 luglio, intorno alle 12:45, dall’aeroporto Falcone Borsellino del capoluogo siciliano.

Bird strike dopo il decollo: attivata la procedura d’emergenza – Il cosiddetto “bird strike”, ovvero l’impatto tra un aereo e uno o più uccelli, ha colpito il velivolo nei primi minuti di volo. Il comandante, seguendo il protocollo di sicurezza, ha immediatamente deciso per il rientro precauzionale a Palermo. Sebbene non ci siano stati danni gravi, tra i passeggeri si è diffuso panico e preoccupazione.

Nessun ferito, ma volo cancellato – Una volta atterrati, tutti i passeggeri sono stati fatti scendere in sicurezza. Il volo è stato cancellato, e i viaggiatori hanno dovuto attendere l’assegnazione di un nuovo velivolo per raggiungere la destinazione finale. Ita Airways non ha segnalato problemi tecnici rilevanti, ma ha avviato le consuete verifiche sul mezzo coinvolto

INSIDER POST