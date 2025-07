Crolla una palazzina a Torre del Greco, tre le persone estratte vive

Spread the love

Una palazzina di tre piani è crollata a Torre del Greco, in provincia di Napoli: tre le persone estratte vive dalle macerie, sono tutte in ospedale con traumi in varie parti del corpo.

Nessuno dei feriti è in pericolo di vita. Le condizioni più serie sono quelle di una 19enne, ricoverata con fratture. Sono state medicate per lievi ferite anche due persone che transitavano in strada al momento del crollo, colpite da alcuni frammenti.

Al lavoro sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Sono state attivate anche le squadre Usar, gli specialisti della ricerca e del soccorso tra le macerie.

Due donne anziane risultano bloccate nelle loro abitazioni dalle macerie che hanno ostruito diversi vicoli del centro: i vigili del fuoco stanno lavorando per consentire alle donne, che non hanno riportato conseguenze nel crollo, di lasciare le proprie case.

La palazzina si trova nel pieno centro della cittadina vesuviana, tra vico Pizzo e corso Umberto. Il traffico è stato bloccato in un ampio perimetro attorno alla zona del crollo.

“Qui gli edifici sono molto vecchi, ma quello in particolare aveva problemi, si sapeva”. I residenti del centro storico parlano di disastro annunciato. Una donna che abita a poche decine di metri dal luogo del crollo sostiene che sulla facciata dello stabile crollato fossero visibili lesioni e altri segni di pericolo.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni “sta seguendo le operazioni di soccorso delle persone coinvolte nel crollo a Torre del Greco, ha parlato al telefono con il comandante dei vigili del fuoco ed è costantemente aggiornata”, riferiscono fonti di Palazzo Chigi.

