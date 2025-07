Spread the love

Proseguono ormai da oltre 30 ore a Fasano (Brindisi)le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato martedì sera in contrada Fascianello all’interno dell’azienda Eco Ambiente Sud, che opera nel settore dello stoccaggio di rifiuti speciali e non.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Brindisi, Ostuni e Monopoli, una chilolitrica (autobotte da 25 mila litri) del comando di Bari, ed un mezzo speciale del Gos proveniente da Potenza.

Le fiamme al momento si trovano all’interno dei due capannoni ed è collassato il tetto in lamiera di entrambe le strutture. Nell’area dei container sono state avviate le operazioni di bonifica. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri per accertare le cause.

https://lecce.corriere.it/notizie/cronaca/25_luglio_03/fasano-rogo-in-un-azienda-di-stoccaggio-dei-rifiuti-i-vigili-del-fuoco-al-lavoro-da-30-ore-per-spegnere-le-fiamme-518cd7e7-6cc7-4216-b2a6-86fe5aa84xlk.shtml?refresh_ce